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Німеччина обіцяє доставити гаубиці приблизно 22 червня, - Мельник

Йдеться про 7 самохідних гаубиць.

Німеччина обіцяє доставити гаубиці приблизно 22 червня, - Мельник
Фото: DW

Посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив, що Німеччина має намір доставити в Україну гаубиці Panzerhaubitze 2000 близько 22 червня.

Про це він розповів у інтерв’ю НВ.

Посол зазначив, що, попри обіцянки, Німеччина досі не доставила в Україну жодну одиницю важкої зброї.

"Станом на сьогодні, на 105 день війни РФ проти України, жодна, я повторюю, жодна одиниця саме важкої техніки - щонайменше це артилерія, гаубиці, БМП, танки - жодної не було поставлено до України", - зазначив він.

Посол зазначив, утім, що ближчим часом очікується здійснення щонайменше двох обіцянок щодо поставок важкої зброї.

"7 самохідних гаубиць, які будуть передані нам, - ми ці системи отримаємо десь 22 червня", - зазначив Мельник.

Пізніше очікується поставка ЗСУ самохідних артилерійських установок Gepard.

"Це теж стара зброя — 30 одиниць: 15 Gepard - до кінця липня, ще 15 - до кінця серпня. Тобто лише 2 рішення зі всіх оголошених німецьким урядом до сьогодні, які перебувають в стадії реалізації", - додав він.

Зазначимо, що Panzerhaubitze 2000 — 155-мм самохідна гармата-гаубиця розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і прийнята на озброєння бундесверу восени 1998. У її розпорядженні — ствол довжиною 52 калібра (8 м), автоматична система заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних зарядів плюс система наземної навігації.

А Gepard — це німецька зенітна самохідна артилерійська установка на шасі танка Leopard 1. Вироблялась компанією Krauss-Maffei з середини 1970х. Основним озброєнням зенітної артилерійської установки «Гепард» є пара 35-мм гармат Oerlikon KDA L/90. Гармати встановлені ззовні на башті установки.

Нагадаємо, що польські САУ "Краб" уже готові до виконання бойових завдань на фронті. Це пʼятий вид артилерії 155-мм калібру, який вдалося залучити до захисту України.

Норвегія передала Україні 22 самохідних артилерійських установки М109 з обладнанням та запасними частинами, а також артилерійські боєприпаси.

Також голова МЗС Франції Катрін Колонна заявила про те, що Франція надасть Україні додаткову партію самохідних гаубиць Caesar.

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