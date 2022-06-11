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Головне за ніч. Субота, 11 червня

Нічні обстріли, ювілейна ціль Повітряних Сил ЗСУ, холера в Маріуполі та нові ковідні рекорди.

Головне за ніч. Субота, 11 червня
Власноруч створені могили у Маріуполі
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до студентської спільноти провідних університетів Великобританії розповів про мрію Росії – "стерти історію України, нашу державність, нашу ідентичність, заперечити наше існування як таке. Сказати, що нас не було ніколи. Що ми – штучно створений народ, немов ми не люди, а сорт рослин чи вид тварин. Знецінити нашу культуру, принизити нашу мову, закреслити наше мистецтво. Наших музикантів, письменників, філософів, науковців, конструкторів, винахідників, усіх великих правителів і всіх великих воїнів Київської Русі, Запорізької Січі, які були, які є і які будуть".

Про який рекорд легендарних змагань з академічного веслування на Темзі Зеленський нагадав британським студентам та про ще говорив – у нашій новині.

А в своєму традиційному вечірньому відеозверненні глава держави наголосив, що зараз такий час, коли всі українці й українки мають бути одним цілим – народом, який бореться й не дозволяє світу перемкнути увагу з того, що відбувається зараз на полі бою в Україні.

Ворог штурмує Сєвєродонецьк і наступає у напрямку Новотошківське – Оріхове, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Минулої доби ЗСУ відбили на Донецькому та Луганському напрямках чотирнадцять атак окупантів. Про оперативну обстановку на інших напрямках – у нашій новині.

Генштаб також оновив дані щодо втрат загарбників. З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України по сьогодні російська армія орієнтовано втратила близько 32 050 військових, 1 419 танків та 212 літаків.

Минулої доби ЗСУ ліквідували 150 окупантів, 10 танків та 16 броньованих машин.

Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Інші цифри – в нашій новині.

Минулої доби, як і попередніх, ворог обстрілював прикордоння Сумщини, одна людина загинула.

Окупанти гатили з мінометів та важкої артилерії.

Військові РФ обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, двоє людей поранені.

Зазнали руйнувань будинки, село Велика Костромка залишилося без світла і газу.

Учора, 10 червня, зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ знищили 500-ту повітряну ціль – безпілотник "Орлан-10".

"Розраховували на дещо більше, втім літаки рашистів нині не часті гості у підконтрольному Збройним Силам повітряному просторі", - йдеться у повідомленні пресслужби Командування Повітряних сил.

Попри публічні заперечення холери окупанти терміново готують до запуску інфекційне відділення на базі БСМП у Маріуполі. Його відкриють на базі ковідного відділення, яке під час вуличних боїв в Маріуполі використовувалось окупантами для зберігання близько 600 тіл загиблих.

"Цікава деталь – інфекційне відділення очолює росіянин, що приїхав з Сибіру за пригодою на "медичне сафарі" для отримання унікального досвіду. Таке собі втілення "Записок юного врача" Булгакова на кістках маріупольців", – зазначив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Тим часом ковід, виявляється, нікуди не подівся. Кількість випадків коронавірусу на ранок суботи 11 червня досягла 534 млн 778 тис. 86 осіб. З початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 308 тис. 12 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія, Бразилія, Франція, Німеччина та Велика Британія.

З початку війни у Польщі працевлаштувалися понад 220 тисяч українок.

Це хороша новина… для польського ринку праці.

Нагадаємо, з 1 липня уряд Польщі готується перестати виплачувати допомогу в розмірі 40 злотих на день (близько 300 гривень) на харчування та ночівлю біженців з України.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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