Польща перестає виплачувати допомогу українським переселенцям, – Rzeczpospolita

Через місяць уряд Польщі припинить виділяти кошти для переселенців з України. Чиновники хочуть, щоб українці заробляли їх самостійно.

З 1 липня уряд Польщі готується перестати виплачувати допомогу в розмірі 40 злотих на день (близько 300 гривень) на харчування та ночівлю біженців з України.

Про це заявив заступник голови МЗС Польщі і представник уряду в справах біженців Павел Шефернакер, пише Rzeczpospolita.

"Ми переконані, що багато осіб у Польщі можуть стати самостійними і адаптуватися", – заявив чиновник.

Шефернакер додав, що будуть виключення. Так, виплати будуть продовжені для неповнолітніх осіб, вагітних та жінок з багатьма дітьми.

Заступник голови МЗС зазначив, що уряд у спеціальному акті про допомогу біженцям з України з початку гарантував виплату допомоги в перші 60 днів, але місяць тому виплати подовжили ще на 60 днів.

"Але це вже кінець. Ми виплачуємо величезні соціальні кошти – від 300 злотих для кожного і по 500+ на кожну дитину і інші суми, що витікають із соціальних виплат", – заявив він.

Павел Шефернакер додав, що багато українців шукають роботу і знаходять її, даючи собі раду самостійно. Тому уряд хоче підштовхнути до самостійності решту.

Нагадаємо, з 1червня для громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого, відміняється за деякими винятками безкоштовний проїзд на залізниці, на платних автошляхах та у громадському транспорті більшості польських міст.

До слова, понад 2,2 млн українців повернулися додому з тимчасової евакуації. Перевагу в'їзду над виїздом прикордонники фіксують з 10 травня.