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Через обстріл Львівщини затримуються 12 поїздів

На великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками організовують гаряче харчування. 

Через обстріл Львівщини затримуються 12 поїздів
Ілюстративне фото

Через нічний ворожий обстріл Львівської області станом на 9:30 2 червня затримуються 12 поїздів.

Однак рух ушкодженою ділянкою вже відновлено, повідомили в Укрзалізниці

Затримки мають:

  • №37 Ужгород — Одеса                                                         
  • №135 Чернівці — Одеса                                                    
  • №26 Одеса — Рахів                                                                    
  • №50 Трускавець — Київ                                                                                           
  • №82 Ужгород — Київ                                                            
  • №46 Харків — Ужгород                                                                                         
  •  №17 Харків— Львів                                                               
  • №56 Рахів — Київ                                                                          
  • №77 Ковель — Одеса                                                    
  • №36 Одеса — Перемишль                                                            
  • №716 Перемишль — Київ                                                                                                   
  • №119 Запоріжжя — Львів

Поїзд № 829/830 Львів — Ужгород — Львів сьогодні не курсуватиме. 

Сьогодні протягом дня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:

  • № 6155 Львів — Лавочне
  • № 6187 Львів — Мукачево
  • № 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку — до ст. Лавочне)

"Для пасажирів, які ще слідують зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти по ст. Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловець", – повідомив перевізник. 

Залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками.

Нагадаємо, у Львівській області вчора ввечері росіяни завдали ракетного удару по обʼєктах інфраструктури – це залізниця в Стрийському та Самбірському районах. Попередньо, пʼять осіб травмовано. Масштаби пошкоджень уточнюються.

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