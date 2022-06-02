Через обстріл Львівщини затримуються 12 поїздів

Через нічний ворожий обстріл Львівської області станом на 9:30 2 червня затримуються 12 поїздів.
Однак рух ушкодженою ділянкою вже відновлено, повідомили в Укрзалізниці.
Затримки мають:
- №37 Ужгород — Одеса
- №135 Чернівці — Одеса
- №26 Одеса — Рахів
- №50 Трускавець — Київ
- №82 Ужгород — Київ
- №46 Харків — Ужгород
- №17 Харків— Львів
- №56 Рахів — Київ
- №77 Ковель — Одеса
- №36 Одеса — Перемишль
- №716 Перемишль — Київ
- №119 Запоріжжя — Львів
Поїзд № 829/830 Львів — Ужгород — Львів сьогодні не курсуватиме.
Сьогодні протягом дня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:
- № 6155 Львів — Лавочне
- № 6187 Львів — Мукачево
- № 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку — до ст. Лавочне)
"Для пасажирів, які ще слідують зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти по ст. Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловець", – повідомив перевізник.
Залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками.
Нагадаємо, у Львівській області вчора ввечері росіяни завдали ракетного удару по обʼєктах інфраструктури – це залізниця в Стрийському та Самбірському районах. Попередньо, пʼять осіб травмовано. Масштаби пошкоджень уточнюються.