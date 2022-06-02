Через обстріл Львівщини затримуються 12 поїздів

На великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками організовують гаряче харчування.

Через нічний ворожий обстріл Львівської області станом на 9:30 2 червня затримуються 12 поїздів.

Однак рух ушкодженою ділянкою вже відновлено, повідомили в Укрзалізниці.

Затримки мають:

№37 Ужгород — Одеса

№135 Чернівці — Одеса

№26 Одеса — Рахів

№50 Трускавець — Київ

№82 Ужгород — Київ

№46 Харків — Ужгород

№17 Харків— Львів

№56 Рахів — Київ

№77 Ковель — Одеса

№36 Одеса — Перемишль

№716 Перемишль — Київ

№119 Запоріжжя — Львів

Поїзд № 829/830 Львів — Ужгород — Львів сьогодні не курсуватиме.

Сьогодні протягом дня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:

№ 6155 Львів — Лавочне

№ 6187 Львів — Мукачево

№ 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку — до ст. Лавочне)

"Для пасажирів, які ще слідують зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти по ст. Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловець", – повідомив перевізник.

Залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками.

Нагадаємо, у Львівській області вчора ввечері росіяни завдали ракетного удару по обʼєктах інфраструктури – це залізниця в Стрийському та Самбірському районах. Попередньо, пʼять осіб травмовано. Масштаби пошкоджень уточнюються.