Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
На Львівщині пролунали вибухи, - Козицький (оновлено)
На Львівщині пролунали вибухи, - Козицький (оновлено)
Резніченко закликав мешканців Дніпропетровщини не розслаблятися: ворог рухається до меж області
Резніченко закликав мешканців Дніпропетровщини не розслаблятися: ворог рухається до меж області
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Інститут журналістики КНУ імені Шевченка не буде зустрічатися з медійниками країни-агресора, - Володимир Різун
Інститут журналістики КНУ імені Шевченка не буде зустрічатися з медійниками країни-агресора, - Володимир Різун
У Миколаєві снаряди окупантів розривалися просто у дворах багатоповерхівок
У Миколаєві снаряди окупантів розривалися просто у дворах багатоповерхівок
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі росіяни кілька разів обстріляли Дніпропетровщину з артилерії

Під приціл окупантів знову потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади. 

Уночі росіяни кілька разів обстріляли Дніпропетровщину з артилерії
Валентин Резніченко
Фото: dnipro.tv

Російські війська вночі 2 червня знову обстріляли райони Дніпропетровської області, що межують з Херсонщиною.

Вогонь вівся з артилерії, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

"Кілька разів ударили з артилерії по Зеленодольській та Апостолівській громадам. Людей не зачепило", – зазначив він.

За його словами, станом на початок восьмої ранку ситуація в області спокійна. 

В ніч на 1 червня окупанти вдарили з артилерії по Зеленодольській громаді. Вдень ворог завдав ракетного удару по Синельниківському району.

Ворог випустив три ракети з систем "Торнадо". 

Апостолівська та Зеленодольська громади розташовані близько до тимчасово окупованої Херсонщини. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також