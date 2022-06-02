Уночі росіяни кілька разів обстріляли Дніпропетровщину з артилерії

Під приціл окупантів знову потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади.

Російські війська вночі 2 червня знову обстріляли райони Дніпропетровської області, що межують з Херсонщиною.

Вогонь вівся з артилерії, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Кілька разів ударили з артилерії по Зеленодольській та Апостолівській громадам. Людей не зачепило", – зазначив він.

За його словами, станом на початок восьмої ранку ситуація в області спокійна.

В ніч на 1 червня окупанти вдарили з артилерії по Зеленодольській громаді. Вдень ворог завдав ракетного удару по Синельниківському району.

Ворог випустив три ракети з систем "Торнадо".

Апостолівська та Зеленодольська громади розташовані близько до тимчасово окупованої Херсонщини.