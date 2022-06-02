Уночі росіяни кілька разів обстріляли Дніпропетровщину з артилерії

Російські війська вночі 2 червня знову обстріляли райони Дніпропетровської області, що межують з Херсонщиною.
Вогонь вівся з артилерії, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Кілька разів ударили з артилерії по Зеленодольській та Апостолівській громадам. Людей не зачепило", – зазначив він.
За його словами, станом на початок восьмої ранку ситуація в області спокійна.
В ніч на 1 червня окупанти вдарили з артилерії по Зеленодольській громаді. Вдень ворог завдав ракетного удару по Синельниківському району.
Ворог випустив три ракети з систем "Торнадо".
Апостолівська та Зеленодольська громади розташовані близько до тимчасово окупованої Херсонщини.