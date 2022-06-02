Україна та Польща створять спільну робочу групу з питань ексгумації та поховання

До групи увійдуть експерти та представники профільних установ держав.

Міністерство культури та інформаційної політики України та Міністерство культури та національної спадщини Республіки Польщі підписали Меморандум про співробітництво у сфері національної пам'яті.

Документ підписали 1 червня у рамках візиту Прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького та його команди до Києва.

Меморандум передбачає співробітництво держав в розшуку, ексгумації, похованні, відзначенні, легалізації, реконструкції та правової охорони місць вшанування та поховань.

Для цього планується створення українсько-польської робочої групи, яка виконуватиме спільні домовленості.

Робочу групу, до складу якої увійдуть експерти та представники профільних установ держав, очолять заступники міністрів культури обох країн.

“Реалізація Меморандуму розпочнеться після закінчення тримісячного періоду після скасування воєнного стану на всій території України. Першим завданням групи буде встановлення порядку, компетенції та термінів подання заяв та розгляду справ у сфері національної пам’яті”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проєкт закону про створення Національного військового меморіального кладовища, який також визначає порядок організації поховань та перепоховань українських захисників.