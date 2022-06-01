Російські окупанти 1 червня обстріляли Миколаїв, загинули дві людини.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Одна людина загинула на місці обстрілу, ще одну – госпіталізували, але лікарі не встигли врятувати життя. Також відомо про ще двох поранених", - уточнив Сєнкевич.

За його словами, загарбники обстріляли житлові квартали у двох районах міста. Пошкоджено дві багатоповерхівки, чотири приватні будинки та господарські будівлі.

"На одній із адрес пошкоджений газопровід – без газу залишилось 80 абонентів. За іншою адресою - порив водопроводу. Найближчими днями ремонтні бригади усе відпрацюють. Також після обстрілу частина містян залишилась на кілька годин без світла, наразі енергетики оперативно все відремонтували", - додав очільник Миколаєва.

Нагадаємо, сьогодні о 14:45 військові РФ відкрили вогонь з артилерійських систем по Миколаєву. Унаслідок обстрілу були пошкоджені лінії однієї з підстанцій. Для проведення ремонту працівники Миколаївобленерго мусили відключити від електроживлення Корабельний район.