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У результаті ворожого обстрілу Миколаєва загинули двоє осіб, - Сєнкевич

Наразі відомо про двох поранених.

У результаті ворожого обстрілу Миколаєва загинули двоє осіб, - Сєнкевич
Фото: Telegram/Сєнкевич

Російські окупанти 1 червня обстріляли Миколаїв, загинули дві людини.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Одна людина загинула на місці обстрілу, ще одну – госпіталізували, але лікарі не встигли врятувати життя. Також відомо про ще двох поранених", - уточнив Сєнкевич.

За його словами, загарбники обстріляли житлові квартали у двох районах міста. Пошкоджено дві багатоповерхівки, чотири приватні будинки та господарські будівлі.

"На одній із адрес пошкоджений газопровід – без газу залишилось 80 абонентів. За іншою адресою - порив водопроводу. Найближчими днями ремонтні бригади усе відпрацюють. Також після обстрілу частина містян залишилась на кілька годин без світла, наразі енергетики оперативно все відремонтували", - додав очільник Миколаєва.

Нагадаємо, сьогодні о 14:45 військові РФ відкрили вогонь з артилерійських систем по Миколаєву. Унаслідок обстрілу були пошкоджені лінії однієї з підстанцій. Для проведення ремонту працівники Миколаївобленерго мусили відключити від електроживлення Корабельний район.

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