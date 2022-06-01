У Сєвєродонецьку загарбники мають частковий успіх, встановили контроль над східною частиною міста, - Генштаб

Росіяни обстрілюють позиції українських військ і продовжують наносити удари по цивільній інфраструктурі.

Росармія веде штурмові дії в Сєвєродонецьку, має тут частковий успіх і встановила контроль над східною частиною міста.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За даними командування, загарбники також проводять штурм у Комишувасі, що на Бахмутському напрямку, однак успіху не мають. А на Донецькому напрямку окупанти завдали авіаційних ударів силами оперативно-тактичної авіації в районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки, Щербаків та армійської авіації – неподалік населених пунктів Роти, Покровське та Новоселівка.

Станом на 18.00 1 червня ситуація на інших напрямках така:

на Волинському та Поліському білоруські підрозділи ведуть розвідку, обладнують позиції та проводять заходи бойової підготовки. У червні-липні цього року в Білорусі заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами в Гомельській області.

та білоруські підрозділи ведуть розвідку, обладнують позиції та проводять заходи бойової підготовки. У червні-липні цього року в Білорусі заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами в Гомельській області. з території Курської області росармія обстріляла з артилерії підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Білопілля та Стукалівка Сумської області.

росармія обстріляла з артилерії підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Білопілля та Стукалівка Сумської області. на Харківському наносять удари зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Руські Тишки, Золочів та Дергачі.

наносять удари зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Руські Тишки, Золочів та Дергачі. на Слов’янському росармія обстріляла з артилерії українські підрозділи в районах населених пунктів Святогірськ та Рідне. Загарбники вели наступ у напрямку Довгенького та Дібрівного, зазнали втрат і відійшли.

росармія обстріляла з артилерії українські підрозділи в районах населених пунктів Святогірськ та Рідне. Загарбники вели наступ у напрямку Довгенького та Дібрівного, зазнали втрат і відійшли. на Авдіївському , Курахівському , Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій росіяни не проводили.

, , та активних бойових дій росіяни не проводили. на Південнобузькому рашисти вели повітряну розвідку в районах населених пунктів Іванівка, Лепетиха та Зеленодольськ. Також зросла інтенсивність вогневого ураження українських військ із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Снігурівка, Високопілля і Золота Балка. Окупанти продовжують обстрілювати об’єкти цивільної інфраструктури та житлові квартали, завдали ударів по Миколаєву.

"На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує вживати заходів щодо обмеження прав та свобод громадян України, обмежує пересування, проводить фільтраційні заходи та поглиблює гуманітарну кризу на зазначених територіях. Військовослужбовці російської федерації грабують мирних жителів. В окремих населених пунктах ворог організовує відновлення пошкодженої військової техніки на потужностях місцевих підприємств. Так, ремонт військової техніки виявлено в місті Берислав у цехах Бериславського машинобудівного заводу", - розповіли в Генштабі.

У командуванні також повідомили, що майже на всій тимчасово захопленій території росіяни заблокували доступ населенню до інтернету й українських операторів мобільного зв’язку.

Попри напружену ситуацію українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії, наголосили в Генеральному штабі.

Нагадаємо, у Херсонській області рашисти перевдягаються у форму Збройних сил України та ходять по домівках місцевих, щоби виявити українських активістів та патріотів.

На Луганщину вдалося завезти гуманітарну допомогу та евакуювати дев'ятьох людей