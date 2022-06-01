Окупанти змушують жителів Маріуполя працювати за воду, – мер

Мешканців міста залучають до розчищення Маріуполя від сміття, завалів та трупів.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив про те, що російські окупанти змушують мешканців міста працювати за воду.

Про це повідомила в Telegram Маріупольська міська рада.

"Жителі, які й досі залишаються в місті, скаржаться на гостру нестачу води та їжі. У декількох точках міста встановлено ємності з питною водою. Але доступ до неї надають після відбуття трудової повинності. Здебільшого людей залучають до розчищення міста від сміття, завалів та трупів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з березня в Маріуполі відсутнє централізоване водопостачання, світло та газ. Стабільне продовольче забезпечення містян досі не налагоджене.

Нагадаємо, у Маріуполі росіяни звозять до супермаркету тіла загиблих, які вимило з могил під час спроби дати воду до будинків.