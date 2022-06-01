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Окупанти змушують жителів Маріуполя працювати за воду, – мер

Мешканців міста залучають до розчищення Маріуполя від сміття, завалів та трупів. 

Окупанти змушують жителів Маріуполя працювати за воду, – мер
Фото: Telegram/Андрющенко Time

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив про те, що російські окупанти змушують мешканців міста працювати за воду.

Про це повідомила в Telegram Маріупольська міська рада.

"Жителі, які й досі залишаються в місті, скаржаться на гостру нестачу води та їжі. У декількох точках міста встановлено ємності з питною водою. Але доступ до неї надають після відбуття трудової повинності. Здебільшого людей залучають до розчищення міста від сміття, завалів та трупів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з березня в Маріуполі відсутнє централізоване водопостачання, світло та газ. Стабільне продовольче забезпечення містян досі не налагоджене.

Нагадаємо, у Маріуполі росіяни звозять до супермаркету тіла загиблих, які вимило з могил під час спроби дати воду до будинків.

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