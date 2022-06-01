Війська РФ "рівняють із землею" населені пункти в Україні, які не можуть захопити, – перехоплення СБУ

"Просто сравняли с землей… и укропов, и мирных там, всех подряд".

Російські військові "рівняють із землею" українські населені пункти, які не можуть захопити. Про це свідчить нова перехоплена СБУ телефонна розмова окупантів.

Про це Служба безпеки Україна повідомила в Telegram.

У перехопленій розмові окупант зізнається, що після того, як вони не змогли захопити село на Донбасі, їхній командир наказав обстріляти населений пункт, навіть попри те, що там проживає мирне населення.

"Комбриг приезжает: вы что, оху*ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Та вообще пох*й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. и все, просто сравняли с землей… и укропов, и мирных там, всех подряд", – розповідає дружині російський військовий.

Як повідомили в СБУ, з початку повномасштабного вторгнення відкрито понад 10 тис. проваджень про звірства російських військових.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони перехопило розмову, у якій чоловік з "ДНР" розповідає про ставлення росіян до "добровільно мобілізованих" з Донецької області.