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Росіяни прицільно знищують Комишуваху, – Запорізька ОВА

Відстань до Запоріжжя від цього селища складає близько 35 км. 

Росіяни прицільно знищують Комишуваху, – Запорізька ОВА
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська прицільно знищують Комишуваху Запорізької області. Учора з 18 по 20 годину на приватні будинки та цивільну інфраструктуру селища без упину сипалися снаряди.

Місецві мешканці, знаючи підлу тактику окупанта, години обстрілів провели в укриттях. Жертв і постраждалих вдалося уникнути, повідомили в Запорізькій ОВА

"Прицільним вогнем ворожі війська розтрощили житлові помешкання, присадибні ділянки, приватний транспорт та техніку", – зазначили в повідомленні.

Запорізька ОВА наголосила, що ворог знищив школу зі сторічною історією. Торік її відремонтували за програмою "Велике будівництво". 

Фото: Запорізька ОВА
Фото: Запорізька ОВА

Комишуваха – це смт у Запорізькому районі. Відстань до обласного центру складає близько 35 кілометрів. 

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