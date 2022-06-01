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Посадовці Чернівецької ОВА використовували надані як гуманітарну допомогу "швидкі" для власного прибутку

Наразі заступнику начальника ОВА повідомлено про підозру.

Посадовці Чернівецької ОВА використовували надані як гуманітарну допомогу "швидкі" для власного прибутку
Фото: gp.gov.ua

Заступнику начальника Чернівецької обласної військової адміністраціїповідомлено про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, посадовець разом з іншими службовими особами адміністрації та головою благодійного фонду розтратили частину ввірених ОВА автомобілів швидкої медичної допомоги, переданих міжнародним партнером як гуманітарну допомогу", – йдеться в повідомленні.

Автомобілі використовувалися не за цільовим призначенням, а для надання приватних послуг для отримання прибутку.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Встановлюються інші причетні до вчинення злочину службові особи.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині гендиректора лікарні викрили на незаконному використанні “швидких”. Після прибуття в Україну автомобілі швидкої допомоги не були розподілені на потреби армії чи лікарень. Натомість вони були зареєстровані за благодійною організацією, яку очолює цей же керівник лікарні, та використовувалися для надання платних послуг громадянам.

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