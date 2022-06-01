​Окупанти в Маріуполі готуються зносити будинки, які постраждали від їхніх обстрілів

Окупанти в Маріуполі розпочали "оцінювання" пошкоджень і готуються зносити більшість будівель, які постраждали від їхніх обстрілів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Два дні мобільні бригади з МНС РФ та військових обходять квартири, що вціліли та де мешкають люди. Попереджають, що з початком знесення будівель буде проведено переселення. Людей літнього віку планують компактно розселити в приміщенні гуртожитків по пр. Будівельників, а в їхні квартири буде заселено людей, задіяних на роботах у порту, заводі Ілліча та розборі завалів", - написав він у Telegram-каналі.

Людям окупанти дають два тижні на пошук житла, якщо на переселення вони не погоджуються.

"Таким чином окупанти втілюють одночасно два сценарії - примусу до депортації в Росію та примусу до роботи для людей, працездатного віку", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше окупанти в Маріуполі також взялися за "націоналізацію" автівок. Також загарбники почали приймати документи від маріупольців для отримання російського паспорта.