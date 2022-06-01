Росія втратила під час війни в Україні вже 30 700 військових

Російські окупанти втратили під час повномасштабної війни проти України вже 30 700 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 червня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 30700 (+200);
- танків – 1361 (+3);
- бойових броньованих машин – 3343 (+41);
- артилерійських систем – 659 (+10);
- РСЗВ – 207 (+0);
- засоби ППО – 94 (+1);
- літаків – 208 (+0);
- гелікоптерів – 175 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 (+4);
- крилаті ракети – 120 (+0);
- кораблі/катери – 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 (+15);
- спеціальна техніка – 49 (+1).
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, ЗСУ за вчора знищили 70 окупантів на південному напрямку.