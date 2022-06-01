Росія втратила під час війни в Україні вже 30 700 військових

Найбільші втрати окупантів – на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Російські окупанти втратили під час повномасштабної війни проти України вже 30 700 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 червня орієнтовно склали:

особового складу – близько 30700 (+200);

танків – 1361 (+3);

бойових броньованих машин – 3343 (+41);

артилерійських систем – 659 (+10);

РСЗВ – 207 (+0);

засоби ППО – 94 (+1);

літаків – 208 (+0);

гелікоптерів – 175 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 (+4);

крилаті ракети – 120 (+0);

кораблі/катери – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 (+15);

спеціальна техніка – 49 (+1).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, ЗСУ за вчора знищили 70 окупантів на південному напрямку.