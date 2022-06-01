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Росія втратила під час війни в Україні вже 30 700 військових

Найбільші втрати окупантів – на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Росія втратила під час війни в Україні вже 30 700 військових

Російські окупанти втратили під час повномасштабної війни проти України вже 30 700 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 червня орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 30700 (+200);
  • танків – 1361 (+3);
  • бойових броньованих машин – 3343 (+41);
  • артилерійських систем – 659 (+10);
  • РСЗВ – 207 (+0);
  • засоби ППО – 94 (+1);
  • літаків – 208 (+0);
  • гелікоптерів – 175 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 (+4);
  • крилаті ракети – 120 (+0);
  • кораблі/катери – 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 (+15);
  • спеціальна техніка – 49 (+1).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, ЗСУ за вчора знищили 70 окупантів на південному напрямку.

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