Резніченко закликав мешканців Дніпропетровщини не розслаблятися: ворог рухається до меж області

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко закликав мешканців області не розслаблятися через відсутність повітряних тривог.

“Це затишшя перед бурею. Нехай вас не заспокоює відсутність повітряних тривог. Зараз найголовніше не розслабитися. Не вирішити, що в нас уже все гаразд…”, – написав він у Телеграмі.

Резніченко зауважив, що ворог, хоч і повільно, але рухається до меж області.

“Тому цілодобово, без зайвого PR супроводу, працюємо над зміцненням не лише оборонних рубежів, а й над зміцненням системи оборони України в цілому. Ця щоденна копітка робота часто не видно зовні, але потребує величезних людських, інтелектуальних та фінансових ресурсів зсередини”, – додав голова ОВА.

Нагадаємо, вночі 31 травня російські війська обстріляли Зеленодольську громаду у Дніпропетровській області.

30 травня Росія обстріляла Дніпропетровщину з артилерії, били по Зеленодольській та Апостолівській громадах.

29 травня російські окупанти обстріляли території трьох громад області, здебільшого ударів зазнали поля.

28 травня армія Російської Федерації завдала ракетних ударів по Кривому Рогу, у промзоні було практично знищено завод.