У Запорізькій міськраді просять не сіяти паніку через увімкнення вуличного освітлення та збільшення відстані між їжаками

Це робиться для відновлення економіки і для того, щоб запорізький бізнес міг працювати у більш-менш повному обсязі.

У Запоріжжі через увімкнення у місті вуличного освітлення та збільшення відстані між їжаками у соцмережах шириться паніка.

Про це у Телеграмі написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

“Вже майже добу ви пишете про те, що місто здають, про те, що тут збираються зустрічати рашистів та інші нісенітниці”, – зазначив він.

Куртєв зазначив, що коли розпочалося широкомасштабне вторгнення і окупанти почали швидко просуватися областю, влада почала активно готуватися до можливої оборони міста або навіть вуличних боїв.

“Саме тому ми демонтували дорожні знаки, вимкнули вуличне освітлення, ввели режим світломаскування та запровадили тривалу комендантську годину. Усі ці заходи дуже сильно вдарили по економіці міста, але вони були для Запоріжжя першочерговими та просто життєво необхідними”, – йдеться у повідомленні.

На сьогодні ситуація вже інша, зауважив Куртєв, підступи до міста дуже міцно укріплені.

“Зараз Запоріжжя – це справжня фортеця. І ми впевнені, що рашистські війська сюди не пройдуть. Так, у нас залишається загроза повітряних атак, але в сухопутному плані місто захищене дуже надійно”, – сказав він.

Куртєв додав, що для відновлення економіки та для того, щоб запорізький бізнес міг працювати у більш-менш повному обсязі і наповнював місцевий бюджет, потрібно скорочувати комендантську годину, вмикати вуличне освітлення та подекуди збільшувати відстань між бетонними блоками та їжаками, щоб покращити у місті логістичне сполучення.

Тому Радою оборони Запорізької області (тобто військовими, правоохоронцями, міською та обласною владою) було вирішено увімкнути вуличне освітлення. Воно працює не усю ніч, а вимикається одразу з настанням комендантської години. Після десятої вечора вулиці Запоріжжя знову стають темними.

"Тому прошу вас не сіяти паніку і зберігати спокій. Ніхто у Запоріжжі ніяких рашистів не чекає і ніхто місто здавати не збирається. Давайте краще замість написання панічних коментарів у соцмережах, будемо працювати і максимально направляти наші сили на економічне відновлення Запоріжжя. Зараз це дійсно дуже важливо: і для самого міста, і для нашого фронту", – додав секретар мерії.

Нагадаємо, зранку 25 травня війська окупантів випустили чотири ракети по Запоріжжю. Унаслідок обстрілів пошкоджено 62 будинки, одна людина загинула, троє поранених.