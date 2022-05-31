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Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 9 атак ворога

Ще на чотирьох локаціях тривають бої з окупантом.

Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 9 атак ворога

Сьогодні, 31 травня, окупанти обстріляли більш ніж 20 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил. 

“Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах”, - йдеться в повідомленні.

Сьогодні російські окупанти в Донецькій і Луганській областях зруйнували і пошкодили 45 цивільних об’єктів - 41 житловий будинок, школу мистецтв, дитячий садок і низку господарських споруд.

У результаті цих обстрілів загинула жінка, ще двох чоловіків поранено. Дані про точну кількість загиблих, поранених, руйнування та пошкодження в обох областях уточнюють. 

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

  • 2 танки;
  • 13 артилерійських систем;
  • 8 бойових броньованих машин;
  • 6 ворожих автомобілів. 

Нагадаємо, бійці 93 ОМБр "Холодний Яр" збили ворожий гелікоптер Ка-52, відомий як "Алігатор".

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