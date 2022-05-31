Експоліцейського з Луганщини підозрюють у катуванні цивільних на Харківщині

Поки що про підозру повідомили заочно.

Правоохоронці підозрюють колишнього співробітника поліції Луганської області в тому, що він у Харківській області катував цивільне населення.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, в березні 2022 року колишній правоохоронець вступив до лав незаконного збройного формування “ЛНР”. У березні-квітні 2022 року він перебував у с. Цупівка Харківського району, яке було окуповане Росією.

У місцевій школі підозрюваний проводив допити із залякуванням і катуванням чотирьох місцевих мешканців.

Експоліцейському повідомлено про підозру за фактом добровільної участі в збройних формуваннях держави-агресора та надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки Укроборонпрому викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь Росії.