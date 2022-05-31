Поліція Миколаєва затримала підозрювану в колаборантстві

У Миколаєві поліцейські оголосили підозру за колабораційну діяльність ще одній шанувальниці “руского міра”.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Миколаївській області.
Як повідомили в поліції, жінка розповсюджувала в соціальній мережі публічні заклики до підтримки рішень та дій РФ.
Викрили мешканку Миколаєва у протиправній діяльності оперативники відділу протидії кіберзлочинам разом зі співробітниками Миколаївського райуправління поліції.
Дізнавачі Миколаївського райуправління поліції повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки Укроборонпрому викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь Росії.