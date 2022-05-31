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Поліція Миколаєва затримала підозрювану в колаборантстві

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років.

Поліція Миколаєва затримала підозрювану в колаборантстві

У Миколаєві поліцейські оголосили підозру за колабораційну діяльність ще одній шанувальниці “руского міра”.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Як повідомили в поліції, жінка розповсюджувала в соціальній мережі публічні заклики до підтримки рішень та дій РФ. 

Викрили мешканку Миколаєва у протиправній діяльності оперативники відділу протидії кіберзлочинам разом зі співробітниками Миколаївського райуправління поліції.

Дізнавачі Миколаївського райуправління поліції повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки Укроборонпрому викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь Росії.

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