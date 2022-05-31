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СБУ викрила російського агента на підприємстві Укроборонпрому

Зловмисник публічно виправдовував військові злочини окупантів і закликав колег підтримати армію ворога.

Контррозвідка Служби безпеки України за сприяння підрозділу безпеки Укроборонпрому викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь Росії.

Про це повідомила Служба безпеки.

Зловмисник публічно виправдовував військові злочини окупантів і закликав колег підтримати армію ворога. Він також неодноразово звертався до президента РФ з проханням надати йому російське громадянство.

Під час обшуків за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили електронні носії з прокремлівською пропагандою, а також конструкторську документацію на літакобудування.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру. Тривають заходи для встановлення всіх обставин його підривної діяльності.

З початку повномасштабної агресії Росії українська спецслужба викрила понад 360 російських агентів і більш ніж 5 тис. колаборантів.

Нагадаємо, наразі п'ять підприємств Концерну "Укроборонпром" захоплені окупантами, документація про персонал або повністю знищена, або доступ до неї відсутній.

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