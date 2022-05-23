На сьогодні 5 підприємств “Укроборонпрому” захоплені окупантами

Доступу до документації щодо персоналу на захоплених підприємствах немає.

На сьогодні 5 підприємств Концерну Укроборонпром захоплені окупантами, документація щодо персоналу або повністю знищена, або доступ до неї відсутній.

Про це повідомила пресслужба концерну Укроборонпром.

“ДК Укроборонпром відновлює втрачені відомості про працівників підприємств, які опинились або на тимчасово окупованих територіях, або зазнали ворожих руйнівних ракетних ударів”, - йдеться у повідомленні.

В “Укроборонпромі” додали, що працівникам захоплених підприємств концерн запропонує роботу на інших об'єктах державного ОПК. Також “Укроборон” стверджує, що подбає про виплату матеріальної допомоги.

За три місяці повномасштабної війни підприємства, які виготовляють цивільну продукцію, також перейшли на військові рейки. Зокрема, український невійськовий бізнес виготовляє необхідні комплектуючі, вузли та агрегати, а також постачає матеріали та освоює виробництво різних компонентів для ОВТ та спецтехніки.

Нагадаємо, Укроборонпром почав роботу над програмою розвитку ОПК, яка передбачає переоснащення ЗСУ новітнім іноземним озброєнням.