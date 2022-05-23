Російські загарбники обстріляли автомобіль, який віз поранену жительку Сєвєродонецька до лікарні.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, окупанти безперестанку обстрілюють Сєвєродонецьк і обласний центр.

"Сьогодні в старому районі міста поліцейські виявили поранену 58-річну жінку. На місці їй надали домедичну допомогу та викликали медиків. На шляху до лікарні автомобіль потрапив під обстріл, на щастя обійшлося", - розповів Гайдай.

Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Він укотре закликав жителів краю, які не евакуювалися, постійно перебувати в укриттях.

22 травня в Сєвєродонецьку окупанти пошкодили п’ять багатоповерхівок і торговельні площі ринку. Поранення отримав літній чоловік, якого поліцейські своєчасно доставили до лікарні.

Щоб евакуюватися, волонтер із Сєвєродонецька проїхав 65 км під постійними обстрілами окупантів.