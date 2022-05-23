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У Миколаєві вісім разів хотіли підірвати Варварівський міст, - генерал Марченко

Якби це таки зробили, місто залишилося б у котлі.

У Миколаєві вісім разів хотіли підірвати Варварівський міст, - генерал Марченко
Фото: скріншот відео

У Миколаєві хотіли вісім разів підірвати розвідний Варварівський міст.

Про це розповів керівник оборони Миколаєва, генерал-майор Дмитро Марченко в інтерв'ю виданню "НікВєсті".

"Чесно кажучи, мені 8 разів давали команду висадити в повітря Варварівський міст", - сказав Марченко.

Він зазначив, що зміг переконати найвище командування не вдаватися до підриву. Адже тоді Миколаїв міг опинитися в повному оточенні. На той час місто було заблоковане росіянами з трьох боків.

Натомість Марченко запропонував міст розводити.

"Я пояснив, що мене почули, що міст можна не підривати, а просто розвести. І відновити його буде не так уже й просто, навіть якщо росіяни зайдуть у Миколаїв... Мости розводили і для того, щоб не могли виїхати та не могли заїхати (в місто - Ред.), - сказав генерал-майор.

Завдяки цьому вдалося не допустити потрапляння росіян і зупинити втечу окремих представників влади і силових структур.

Нагадаємо, 22 травня українські захисники знову зруйнували переправу через Сіверський Донець, загинуло кількадесят окупантів.

Раніше бійці знищили два залізничні мости, захоплені росіянами, щоб зупинити наступ ворога в напрямку Сєвєродонецька і Лисичанська.

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