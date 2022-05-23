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У Десні під завалами знайшли 87 жертв ворожого авіаудару

Сьогодні завершилися роботи з пошуку загиблих. 

У Десні під завалами знайшли 87 жертв ворожого авіаудару
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

Унаслідок російського авіаудару по с. Десна Чернігівської області загинули 87 людей. Про це президент Володимир Зеленський заявив у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. 

"Сьогодні ми закінчили роботи, і на Десні під уламками сьогодні 87 жертв. 87 трупів. Убитих життів", – повідомив він.

Президент наголосив, що війна може повторюватися, тож Україна прагне створити такі умови, щоб люди і бізнес не боялися розвиватися в нашій державі. 

"Наше завдання – зробити найсучаснішу систему ППО, найсучаснішу мультисистему безпеки. Наше завдання – мати договір щодо безпеки з іншими країнами, яким ми довіряємо, бажано, щоб він був ратифікований у парламентах держав стратегічних партнерів, щоб будь-які плани агресора про вторгнення в Україну припинялися ще до входу на нашу землю", – заявив він. 

Нагадаємо, близько 5:00 17 травня російська авіація випустила чотири ракети по селищу Десна, дві з них влучили в будівлі. Станом на 12 годину того дня було відомо про вісьмох загиблих і 12 травмованих. У Десні є центр підготовки ЗСУ. 

Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла до 11, постраждалих – до 14. 

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