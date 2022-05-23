Російського окупанта Шишимаріна засудили до довічного увʼязнення за вбивство мирного українця

Соломʼянський райсуд Києва засудив російського військового Вадима Шишимаріна до довічного позбавлення волі за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством мирного українця Олександра Шепілова.

Суд також постановив стягнути витрати з Шишимаріна за проведення експертиз – загалом близько 24 000 гривень. Про це повідомила кореспондентка LB.ua.

Окупант має право подати апеляцію протягом 30 днів.

Шишимарін – командир відділення 4 танкової Кантемирівської дивізії Московської області. Він став першим російським військовим, який постав перед судом за злочини, повʼязані з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Обвинувачений у своєму останньому слові, яке він висловив на засіданні 20 травня, заявляв, що готовий нести покарання. Прокуратура просила засудити окупанта до довічного увʼязнення. Потерпіла Катеріна Шепілова – дружина вбитого – сказала, що також вважає, що Шишимарін заслуговує довічного, однак вона не проти, якщо його обміняють на полонених бійців з Азовсталі.

Судовий процес над російським окупантом почався в травні. На засіданні 18 травня Шишимарін повністю визнав провину. Свої дії пояснив "виконанням наказу".

24 лютого 2022 року колона російських військовослужбовців рухалася в Охтирському районі Сумської області. Близько 15 військових РФ розділилися на групи після того, як українські військовослужбовці розбили колону. Відступаючи, російські військові Вадим Шишимарін, Ігор Матісов, Макєєв, Калінін та Колпаков захопили поблизу селища Чупахівка легковий автомобіль і заїхали в селище. Шишимарін, Колпаков, Макєєв і Матісов їхали в салоні авто, Калінін їхав у багажнику.

У селищі вони зустріли місцевого мешканця, 62-річного Олександра Шепілова, який вів узбіччям дороги велосипед. Шишимарін здійснив у нього кілька прицільних пострілів, унаслідок чого Шеліпов загинув. Причина смерті – вогнепальне поранення в голову.

У селищі місцеві мешканці влаштували російським військовим засідку і вбили Колпакова. Четверо інших військових, включно із Шишимаріним, заховалися на фермі і до 1 березня перебували там. Потім вони здалися місцевим мешканцям.

Шишимарін – перший російський військовий, який постав перед судом в Україні за порушення звичаїв війни. Стаття 438 КК України передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне увʼязнення.