Російські військові двічі обстріляли Коростень на Житомирщині

Уночі 23 травня російські військові завдали два ракетні удари по місту Коростень Житомирської області.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону #UArazom заявив голова обласної адміністрації Віталій Бунечко.

"Близько другої та близько четвертої ночі відбулися вибухи в місті Коростені. О четвертій – приліт у залізничну інфраструктуру. О другій спрацювала ППО, і болванка впала на один з жилих масивів, немає значних пошкоджень", – сказав він.

Нагадаємо, учора близько 13:00 Росія завдала ракетних ударів по об'єктах інфраструктури Житомирської області. Чотири крилаті ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр". Три ракети ліквідовано авіацією та одну підрозділом зенітних ракетних військ повітряного з’єднання.

Також 22 травня стався вибух у районі міста Малин на Житомирщині, загинула одна людина.