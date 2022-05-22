Сапери Нацгвардії знищили на Київщині понад 10 тисяч вибухонебезпечних предметів

В окремі дні знаходять по декілька сотень небезпечних боєприпасів.

Сапери Національної гвардії України продовжують розміновувати Київську область.

Про це повідомили у МВС.

Наразі вони вже виявили та знищили близько 10 тисяч вибухонебезпечних предметів.

В окремі дні сапери знаходять по декілька сотень небезпечних боєприпасів, які залишили після себе російські окупанти.

Серед знахідок є і снаряди, які заборонені Женевською конвенцією, зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області тракторист підірвався на протитанковій міні, яку залишили російські війська. 35-річний чоловік госпіталізований з політравмами.