Рада продовжила загальну мобілізацію до 23 серпня
Рада продовжила загальну мобілізацію до 23 серпня
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Щодня на фронті гинуть до ста українських військових, – Зеленський
Щодня на фронті гинуть до ста українських військових, – Зеленський
Ворожий вертоліт завдав ракетного удару на межі Харківської і Сумської областей
Ворожий вертоліт завдав ракетного удару на межі Харківської і Сумської областей
На Харківщині знайшли поховання окупантів, серед них - підполковник Герасимов
На Харківщині знайшли поховання окупантів, серед них - підполковник Герасимов
​Громадяни Польщі отримають особливий правовий статус в Україні
​Громадяни Польщі отримають особливий правовий статус в Україні
РФ зруйнувала Павлоградський міст, який з‘єднував Сєвєродонецьк та Лисичанськ, ЗСУ за нього вже помстилися, – Гайдай
РФ зруйнувала Павлоградський міст, який з‘єднував Сєвєродонецьк та Лисичанськ, ЗСУ за нього вже помстилися, – Гайдай
Росія збільшила інтенсивність застосування авіації в зоні активних бойових дій, - Генштаб ЗСУ
Росія збільшила інтенсивність застосування авіації в зоні активних бойових дій, - Генштаб ЗСУ
У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів, – Сєнкевич
У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів, – Сєнкевич
ГоловнаСуспільствоВійна

Сапери Нацгвардії знищили на Київщині понад 10 тисяч вибухонебезпечних предметів

В окремі дні знаходять по декілька сотень небезпечних боєприпасів.

Сапери Національної гвардії України продовжують розміновувати Київську область.

Про це повідомили у МВС.

Наразі вони вже виявили та знищили близько 10 тисяч вибухонебезпечних предметів.

В окремі дні сапери знаходять по декілька сотень небезпечних боєприпасів, які залишили після себе російські окупанти. 

Серед знахідок є і снаряди, які заборонені Женевською конвенцією, зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області тракторист підірвався на протитанковій міні, яку залишили російські війська. 35-річний чоловік госпіталізований з політравмами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також