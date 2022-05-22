Марка “Русскій воєнний корабль ВСЬО” надійде у продаж завтра, – Смілянський

Урочисті погашення у всій країні відбудуться з ранку до 14:00.

Марка “Руський воєнний корабль ВСЬО” надійде у продаж у понеділок, 23 травня.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Урочисті погашення у всій країні відбудуться з ранку до 14:00.

“Враховуючи заходи безпеки та участь почесних гостей, деталі заходів та місце публічно не розголошуємо завчасно”, – зазначив він.

Фото: Телеграм-канал Смілянського

З 14:00 марки будуть продаватись в 1500 відділеннях Укрпошти, у всіх регіонах, зокрема у райцентрах. Ліміт – 2 блоки по 3 марки на клієнта без виключень.

“В селах поки ні. Це пізніше. Лише на перший тиждень ми даємо у відділення 1 мільйон марок, тобто стільки, скільки всього було марки “Корабель НА”, – написав він.

Ще 1 мільйон марок надійде у продаж орієнтовно 27 травня. “Теж оголосимо завчасно. Потім ще мільйон тощо”, – додав гендиректор Укрпошти.

“1,5 мільйона марок + мерч (майки, світшоти та магніти) будуть продаватись на 6 Інтернет-майданчиках. 4 українських майданчика стартують 24 травня, міжнародні 25-27 травня. Назви та посилання дамо ввечері 23 травня”, – сказав Смілянський.

Нагадаємо, Укрпошта випустить марку, присвячену перемозі KALUSH Orchestra на Євробаченні-2022.