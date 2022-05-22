Ранкові вибухи в Києві були спричинені ППО, – Поворозник
Ранкові вибухи в Києві були спричинені ППО, – Поворозник
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Податки за дурощі, або Затягування пасків. Чи буде в Україні збільшення оподаткування, скорочення зарплат і націоналізація?
Податки за дурощі, або Затягування пасків. Чи буде в Україні збільшення оподаткування, скорочення зарплат і націоналізація?
На Харківщині знайшли поховання окупантів, серед них - підполковник Герасимов
На Харківщині знайшли поховання окупантів, серед них - підполковник Герасимов
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
23 лютого Зеленський розповів мені, що Росія нападе на Україну протягом кількох годин, – Дуда
23 лютого Зеленський розповів мені, що Росія нападе на Україну протягом кількох годин, – Дуда
Рада не розглядатиме законопроєкт "слуг" про позбавлення громадянства військовозобов'язаних за виїзд з України
Рада не розглядатиме законопроєкт "слуг" про позбавлення громадянства військовозобов'язаних за виїзд з України
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Ворожий вертоліт завдав ракетного удару на межі Харківської і Сумської областей
Ворожий вертоліт завдав ракетного удару на межі Харківської і Сумської областей
ГоловнаСуспільствоЖиття

Марка “Русскій воєнний корабль ВСЬО” надійде у продаж завтра, – Смілянський

Урочисті погашення у всій країні відбудуться з ранку до 14:00.

Марка “Руський воєнний корабль ВСЬО” надійде у продаж у понеділок, 23 травня.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Урочисті погашення у всій країні відбудуться з ранку до 14:00.

“Враховуючи заходи безпеки та участь почесних гостей, деталі заходів та місце публічно не розголошуємо завчасно”, – зазначив він.

Фото: Телеграм-канал Смілянського

З 14:00 марки будуть продаватись в 1500 відділеннях Укрпошти, у всіх регіонах, зокрема у райцентрах. Ліміт – 2 блоки по 3 марки на клієнта без виключень.

“В селах поки ні. Це пізніше. Лише на перший тиждень ми даємо у відділення 1 мільйон марок, тобто стільки, скільки всього було марки “Корабель НА”, – написав він.

Ще 1 мільйон марок надійде у продаж орієнтовно 27 травня. “Теж оголосимо завчасно. Потім ще мільйон тощо”, – додав гендиректор Укрпошти.

“1,5 мільйона марок + мерч (майки, світшоти та магніти) будуть продаватись на 6 Інтернет-майданчиках. 4 українських майданчика стартують 24 травня, міжнародні 25-27 травня. Назви та посилання дамо ввечері 23 травня”, – сказав Смілянський.

Нагадаємо, Укрпошта випустить марку, присвячену перемозі KALUSH Orchestra на Євробаченні-2022.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також