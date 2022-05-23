Російські загарбники змушують херсонських фермерів перереєстровувати свої підприємства в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив депутат Херсонської облради, екснардеп ВРУ Сергій Хлань.

"Окупанти тепер змушують проводити весняно-польові роботи. Але при цьому вимагають підписувати так звані договори співробітництва та перереєстровувати підприємства у Криму. Хто не погоджується — погрожують “націоналізувати” бізнес", - повідомив Хлань.

Він додав, що цього року багато фермерів утримались від робіт.

Сергій Хлань зазначив, що після того, як вкрадене на Херсонщині зерно жодна цивілізована країна не купує, росіяни вирішили за безцінь скуповувати врожаї місцевих аграріїв.

Нагадаємо, у Херсонській області ситуація стабільно складна, вибухи і обстріли в усіх районах. Гуманітарні коридори окупанти не надають.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники масово вивозять з тимчасово окупованих територій Запорізької області зерно.