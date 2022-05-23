Мешканці Херсонщини повідомляють про чисельні випадки сексуального насильства з боку росіян, - Денісова

Зґвалтування як військовий злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду.

РФ використовує зґвалтування та сексуальне насильство в інших формах як тактику ведення війни.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За останню добу на телефонну лінію психологічної допомоги Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини звернулись декілька осіб з Олександрівки Херсонської області.

Вони надали дозвіл на публікацію інформації про факти сексуального насильства з боку росіян:

Двоє дівчаток 12 та 15 років зґвалтовані росіянами;

Дівчинка 6 місяців, росіяни ґвалтували чайною ложкою.

Двоє хлопчиків-близнюків дворічного віку разом з мамою були вдома. Увірвалися 5 росіян, один тримав матір, решта по двоє гвалтували малюків орально та анально. Діти загинули від отриманих розривів та втрати крові.

Трирічного хлопчика на очах у матері зґвалтували двоє росіянин, від отриманих травм дитина померла.

Денісова нагадала, що сексуальне насильство суворо заборонено статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Також вона попросила заступника Генсекретаря ООН - Спеціального представника з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілу Паттен у рамках свого мандату ініціювати проведення відповідними органами РФ розслідування цих фактів та притягнення до відповідальності винних осіб, а також вжиття заходів для попередження вчинення сексуального насильства російськими військами.

Як раніше повідомляла Денісова, зі звільнених територій Харківщини надходять масові повідомлення про сексуальні злочини росіян.

Нагадаємо, СБУ оприлюднила фото російського військового, який ґвалтував українських жінок. Це 21-річний Булат Фассахов із Татарстану.