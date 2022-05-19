Зі звільнених територій Харківщини надходять масові повідомлення про сексуальні злочини росіян, - Денісова

ЗСУ звільняють міста і села Харківської області, і впродовж останнього тижня більшість дзвінків із повідомленнями про сексуальні злочини росіян надходить звідти.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

“Учора лише за одну годину, через пережите сексуальне насильство, звернулися 10 осіб, з них 8 - зґвалтовані неповнолітні. У тому числі двоє хлопчиків 10 років”, - повідомила Денісова.

Вона навела приклади звірств росіян, серед яких:

Трійнята 9 років, дівчата. Зґвалтовані рашистами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері, вона у шоковому стані. Ізюм.

Звернулася мама, на її очах дев’ятимісячну донечку зґвалтували свічкою.

Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер.

Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою.

Зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років.

Денісова підкреслила, що це геноцид українського народу з особливою жорстокістю, порушення не лише норм міжнародного гуманітарного права, а й самої його суті, моралі цивілізованого світу.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з вимогою врахувати ці факти геноциду українського народу.

Нагадаємо, СБУ оприлюднила фото одного з російських військових, хто ґвалтував українських жінок. Це 21-річний Булат Фассахов з Татарстану.

Раніше повідомлялось, що станом на 8:00 17 травня 2022 року з початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 229 дітей та постраждало 423 дитини.