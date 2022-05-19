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Зі звільнених територій Харківщини надходять масові повідомлення про сексуальні злочини росіян, - Денісова

Упродовж останньої доби отримали 56 дзвінків.

Зі звільнених територій Харківщини надходять масові повідомлення про сексуальні злочини росіян, - Денісова
Фото: facebook/Людмила Денісова

ЗСУ звільняють міста і села Харківської області, і впродовж останнього тижня більшість дзвінків із повідомленнями про сексуальні злочини росіян надходить звідти. 

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

“Учора лише за одну годину, через пережите сексуальне насильство, звернулися 10 осіб, з них 8 - зґвалтовані неповнолітні. У тому числі двоє хлопчиків 10 років”, - повідомила Денісова.

Вона навела приклади звірств росіян, серед яких: 

  • Трійнята 9 років, дівчата. Зґвалтовані рашистами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері, вона у шоковому стані. Ізюм.
  • Звернулася мама, на її очах дев’ятимісячну донечку зґвалтували свічкою.
  • Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер.
  • Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою.
  • Зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років.

Денісова підкреслила, що це геноцид українського народу з особливою жорстокістю, порушення не лише норм міжнародного гуманітарного права, а й самої його суті, моралі цивілізованого світу.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з вимогою врахувати ці факти геноциду українського народу.

Нагадаємо, СБУ оприлюднила фото одного з російських військових, хто ґвалтував українських жінок. Це 21-річний Булат Фассахов з Татарстану.

Раніше повідомлялось, що станом на 8:00 17 травня 2022 року з початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 229 дітей та постраждало 423 дитини.

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