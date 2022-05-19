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Ще в одному місті Київщини заборонили УПЦ МП

Таке рішення депутати ухвалили одноголосно.

Ще в одному місті Київщини заборонили УПЦ МП
Фото: proslav.info

Депутати Переяславської міської ради заборонили на території громади Українську православну церкву Московського патріархату

Про це повідомило видання proslav.info.

“У межах Переяславської міської територіальної громади забороняється діяльність Української Православної Церкви Московського Патріархату та релігійних організацій, які є частиною Російської православної церкви, діяльність, заклики та розповсюдження інформації, що несуть загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальної цілісності України”, - йдеться в повідомленні. 

Міськрада заборонила на території Переяславської громади проведення зборів, мітингів, ходів та всіх інших масових заходів.

Депутати рекомендували релігійним громадам та монастирям УПЦ МП, розташованим у межах Переяславської громади, змінити свою підлеглість.

Також рішення депутатів передбачає звернення до Верховної Ради щодо підтримки законопроєкту №7204 «Про заборону Московського патріархату на території України».

Нагадаємо, депутати міськради Кагарлику Київської області вирішили призупинити діяльність УПЦ МП на території громади. Таке рішення буде діяти до кінця воєнного стану. 

Раніше міська рада Броварів Київської області заборонила на території міста УПЦ МП на час дії воєнного стану.

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