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Столичний регіон Франції виділив 1,1 млн євро на проєкти підтримки України

Регіон Іль-де-Франс зголосився допомагати у відбудові Київської і Чернігівської областей. 

Фото: facebook/Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції

Французький регіон Іль-де-Франс ухвалив рішення про виділення 1,1 млн євро на проєкти підтримки України й розвиток співпраці з Київською та Чернігівською областями. Рішення було ухвалено одностайно і знайшло підтримку представників усіх політичних сил ради столичного регіону.

Про це повідомили в Посольстві України у Франції.

Посол України у Франції Вадим Омельченко, який був спеціальним гостем засідання, подякував за солідарність і розповів про важкі гуманітарні наслідки російського вторгнення. Він також акцентував увагу на ризиках глобальної продовольчої кризи через свідоме блокування Росією чорноморських портів. 

Фото: facebook/Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції

Фото: facebook/Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції

Окремо посол торкнувся теми відновлення України і запросив регіон Іль-де-Франс приєднатися до ініціативи президента України Володимира Зеленського – до патронату наших іноземних партнерів над українськими містами та областями для їхнього ефективного відновлення.

"Ініціатива знайшла відгук серед регіональних народних обранців, і президент регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс запропонувала зосередити увагу на Київській і Чернігівській областях, які серйозно постраждали від наслідків російської окупації", – йдеться в повідомленні.

Депутати Регіональної ради висловили рішучу підтримку Україні та засудили російську агресію. 

Фото: facebook/Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції

Регіон Іль-де-Франс охоплює столицю Франції Париж і його найближчі передмістя.

Територію Іль-де-Франс, або Паризького регіону вважають ядром Французької держави. За останніми даними статистичного бюро Європейського Союзу, цей регіон є одним з найбільш освічених у Франції. За рівнем освіченості регіонів Європи Іль-де-Франс займає 5-те місце: концентрація населення з вищою освітою становить тут 46%.

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