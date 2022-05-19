Фото: facebook/Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції

Французький регіон Іль-де-Франс ухвалив рішення про виділення 1,1 млн євро на проєкти підтримки України й розвиток співпраці з Київською та Чернігівською областями. Рішення було ухвалено одностайно і знайшло підтримку представників усіх політичних сил ради столичного регіону.

Про це повідомили в Посольстві України у Франції.

Посол України у Франції Вадим Омельченко, який був спеціальним гостем засідання, подякував за солідарність і розповів про важкі гуманітарні наслідки російського вторгнення. Він також акцентував увагу на ризиках глобальної продовольчої кризи через свідоме блокування Росією чорноморських портів.

Фото: facebook/Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції

Фото: facebook/Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції

Окремо посол торкнувся теми відновлення України і запросив регіон Іль-де-Франс приєднатися до ініціативи президента України Володимира Зеленського – до патронату наших іноземних партнерів над українськими містами та областями для їхнього ефективного відновлення.

"Ініціатива знайшла відгук серед регіональних народних обранців, і президент регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс запропонувала зосередити увагу на Київській і Чернігівській областях, які серйозно постраждали від наслідків російської окупації", – йдеться в повідомленні.

Депутати Регіональної ради висловили рішучу підтримку Україні та засудили російську агресію.

Фото: facebook/Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції

Регіон Іль-де-Франс охоплює столицю Франції Париж і його найближчі передмістя.

Територію Іль-де-Франс, або Паризького регіону вважають ядром Французької держави. За останніми даними статистичного бюро Європейського Союзу, цей регіон є одним з найбільш освічених у Франції. За рівнем освіченості регіонів Європи Іль-де-Франс займає 5-те місце: концентрація населення з вищою освітою становить тут 46%.