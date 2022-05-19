​Росія веде цю війну не лише зброєю, а й голодом і нестатками, – глава МЗС Німеччини

Питання продовольчої безпеки обговорили в ООН за участю представників 30 країн.

Фото: zdf.de іністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок звинуватив Росію в провокуванні глобальної продовольчої кризи. Причиною є, серед іншого, блокада українських портів.

Про це повідомляє німецьке видання ZDF .

"Блокуючи українські порти, руйнуючи елеватори, дороги та залізниці, а особливо поля фермерів, Росія розпочала зернову війну, яка розпалює глобальну продовольчу кризу", – сказав Бербок під час зустрічі міністрів закордонних справ в ООН у Нью-Йорку.

Голод як зброя. Росія знову вивозить зерно з України

Видання зазначає, що США включили обговорення питання продовольчої безпеки в порядок денний ООН і запросили понад 30 країн. Бербок була співведучою заходу.

Міністр закордонних справ ФРН наголосила, що Росія веде війну не лише за допомогою танків, ракет та бомб.

"Росія веде цю війну іншою страшною, але тихішою зброєю: голодом і нестатками", – наголосила Бербок.

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За даними уряду, Росія не дає Україні експортувати 20 мільйонів тонн зерна, в основному до Північної Африки та Азії. Більшу частину зерна заблоковано в Одеському порту.

Генсек ООН пропонує послабити санкції проти РФ в обмін на відкриття експорту українського зерна. В обмін на деблокаду зернових Гутерріш пропонує повернути на світовий ринок російський і білоруський калій. Однак дипломати вважають, що Росія зараз не веде серйозних переговорів із цього питання.