Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Декілька ворожих підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні, - українська розвідка
Декілька ворожих підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні, - українська розвідка
Замкнений Калінінград, програш у Балтії, проблеми в Арктиці для Росії. Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО
Замкнений Калінінград, програш у Балтії, проблеми в Арктиці для Росії. Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО
Українські бійці збили російський військовий літак
Українські бійці збили російський військовий літак
Маріуполь, точка неповернення. Мої 20 діб війни
Маріуполь, точка неповернення. Мої 20 діб війни
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСвіт

​Росія веде цю війну не лише зброєю, а й голодом і нестатками, – глава МЗС Німеччини

Питання продовольчої безпеки обговорили в ООН за участю представників 30 країн.

іністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок
Фото: zdf.de
іністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок звинуватив Росію в провокуванні глобальної продовольчої кризи. Причиною є, серед іншого, блокада українських портів.

Про це повідомляє німецьке видання ZDF. 

"Блокуючи українські порти, руйнуючи елеватори, дороги та залізниці, а особливо поля фермерів, Росія розпочала зернову війну, яка розпалює глобальну продовольчу кризу", – сказав Бербок під час зустрічі міністрів закордонних справ в ООН у Нью-Йорку. 

Голод як зброя. Росія знову вивозить зерно з України

Видання зазначає, що США включили обговорення питання продовольчої безпеки в порядок денний ООН і запросили понад 30 країн. Бербок була співведучою заходу.

Міністр закордонних справ ФРН наголосила, що Росія веде війну не лише за допомогою танків, ракет та бомб.

"Росія веде цю війну іншою страшною, але тихішою зброєю: голодом і нестатками", – наголосила Бербок.

Підтримайте LB.ua криптою!

За даними уряду, Росія не дає Україні експортувати 20 мільйонів тонн зерна, в основному до Північної Африки та Азії. Більшу частину зерна заблоковано в Одеському порту. 

Генсек ООН пропонує послабити санкції проти РФ в обмін на відкриття експорту українського зерна. В обмін на деблокаду зернових Гутерріш пропонує повернути на світовий ринок російський і білоруський калій. Однак дипломати вважають, що Росія зараз не веде серйозних переговорів із цього питання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також