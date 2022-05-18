​Австралія запровадила санкції проти екснардепа Киви та російських пропагандистів

Загалом Австралія запровадила санкції проти 827 фізичних і 62 юридичних осіб через військове вторгнення РФ в Україну.

Уряд Австралії запровадив нові санкції проти російських пропагандистів, які намагалися легітимізувати військове вторгнення Росії в Україну, а також політичних діячів і діячів безпеки та організацій, які підтримували вторгнення.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Російський уряд проводить широку кампанію дезінформації як всередині Росії, так і за її межами. Ми включили до санкційного списку 11 осіб і 12 організацій за пропаганду російської пропаганди та дезінформації, спираючись на заходи, які вже були вжиті проти 32 пропагандистів у березні 2022 року. Серед них особи російської медіаіндустрії, які пропагують неправдиві наративи російського уряду", – йдеться в заяві МЗС.

Австралійський уряд також запроваджує фінансові санкції проти організацій, зокрема "фабрик тролів", які створюють і поширюють дезінформацію в інтернеті, багато з яких пов’язані з російськими спецслужбами.

Серед організацій, які потрапили під обмеження, - приватна військова компанія "Вагнер", яку називають "приватною армією президента РФ Путіна".

"Чотири особи, які потрапили під санкції за підтримку вторгнення, – це Олександр Чупрян, виконувач обов’язків міністра надзвичайних ситуацій РФ; Сергій Корольов, перший заступник директора Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ; Микола Богдановський, перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил РФ; та Ілля Кива, колишній проросійський депутат українського парламенту", – повідомляють в австралійському дипломатичному відомстві.

Загалом Австралія запровадила санкції проти 827 фізичних і 62 юридичних осіб через військове вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, на початку травня влада Австралії розширила санкції проти РФ. Під новий пакет обмежень потрапили 75 депутатів Держдуми РФ, 32 так званих "міністрів" ОРДЛО, а також російський телеведучий Володимир Соловйов.

Австралія однією з перших почала вводити санкції після вторгнення російських військ на територію України 24 лютого. Було заборонено в’їзд у країну президенту Володимиру Путіну, міністру закордонних справ Сергію Лаврову, голові Міноборони Сергію Шойгу та іншим. Також Австралія заборонила Росії імпортувати предмети розкоші з країни. Діє заборона експорту в Росію глинозему та алюмінієвих руд.

У відповідь Росія визнала Австралію "недружньою" країною.

У березні країна застосувала обмежувальні заходи проти Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом Білорусі, його родини та російських пропагандистів.