США розглядають запровадження тарифів на російську нафту як альтернативу ембарго

Тарифний механізм дозволить зберегти російську нафту на ринку, але обмежить обсяг доходів, які можуть надходити до Москви від експорту.

Представники Міністерства фінансів США заявили, що на зустрічі G7 вони планують запропонувати європейським країнам запровадити тарифи на російську нафту як найшвидшу альтернативу прямому нафтовому ембарго.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що офіційні особи Євросоюзу розглядають можливість запровадження поетапного ембарго на імпорт російської нафти як відповіді на війну Росії в Україні, але побоювання деяких східноєвропейських країн щодо можливого скасування постачання є серйозною перешкодою для реалізації цього плану.

Тарифний механізм, який буде запропонований США, дозволить зберегти російську нафту на ринку, але обмежить обсяг доходів, які можуть надходити до Москви від експорту.

Оскільки російська нафта продається зі знижкою в порівнянні зі світовими цінами, тариф можна встановити на рівні, який дозволить і покрити частину цього розриву, і знизити прибуток Росії. Але він має бути досить низьким, щоб РФ отримувала прибуток, який перевищує його виробничі витрати, що дасть їй стимул продовжувати експорт.

Якщо російська нафта залишиться на ринку, це дозволить уникнути можливих подальших стрибків цін на нафту внаслідок європейського ембарго, що може компенсувати вплив ембарго на російські доходи.

Кошти від тарифів можуть бути направлені у фонд відновлення та реконструкції України.

Нагадаємо, голови МЗС Євросоюзу поки не змогли затвердити шостий пакет санкцій проти Росії. Очільник міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розповів, скільки грошей знадобиться його країні, якщо буде прийнято ембарго на російську нафту. Тоді мова йшла про суму до 750 млн євро.