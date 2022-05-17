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У понад 30 країнах Європи мають організувати складання національного тесту для українських випускників-біженців, - МОН

Для будь-якого випускника з ТОТ, який бажає вступати до закладів вищої освіти в Україні, буде організовано щонайменше три тестові сесії.

У понад 30 країнах Європи мають організувати складання національного тесту для українських випускників-біженців, - МОН
Українські студенти - учасники STUDIX програми в Польші
Фото: Пресслужба МОН

Очільник МОН звернувся до міністрів освіти країн ЄС, Великої Британії, Ірландії із проханням організувати в понад 30 країнах складання національного мультипредметного тесту для українських випускників, які перебувають на територіях цих країн.

Про це повідомили в пресслужбі Міносвіти.

"На сьогодні ще залишається питання щодо Греції, Словенії і Хорватії. В усіх інших країнах уже опрацьовують матеріали", – сказав міністр освіти Сергій Шкарлет.

Він висловив сподівання, що у більшості країн ЄС випускники зможуть спробувати вступити до закладів вищої освіти України. 

Про організацію складання національного тесту за кордоном детальніше повідомлять, коли буде готовий перший центр. Також необхідну інформацію можна відстежувати на сайтах МОН, УЦОЯО і в соцмережах відомств.

Оскільки державні реєстри на тимчасово окупованих територіях України заблоковано з метою заходів безпеки, то, за словами очільника МОН, скласти НМТ там неможливо. Проте для будь-якого випускника, який бажає вступати до закладів вищої освіти України, організують щонайменше три тестові сесії.

Також у міністерстві обговорюють питання про додаткову можливість вступу випускників із тимчасово окупованих територій до українських вишів і після завершення вступної кампанії.

Нагадаємо, МОН затвердило перелік населених пунктів, у яких буде сформовано попередню мережу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення національного мультипредметного тесту. Також НМТ можна буде скласти за кордоном.

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