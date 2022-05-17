Розпочали трансформацію ЗСУ, під час війни переходимо на стандарти НАТО, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна почала трансформацію своїх Збройних сил і під час війни вони переходять на стандарти НАТО.

Про це очільник КМУ сказав в інтерв'ю італійському виданню Adnkronos.

"Ми розпочали трансформацію Збройних сил України. Прямо зараз, під час війни, переходимо на стандарти НАТО. Отримуємо багато сучасної зброї для українських військових. Наша армія високо мотивована захищати свою землю та європейські кордони. Тож ми потребуємо більше такого озброєння, а також фінансів, європейської перспективи та санкцій проти агресора", - зазначив Шмигаль.

Він подякував ЄС і, зокрема, Італії за допомогу Україні у військовій, технологічній, фінансовій і гуманітарній сферах.

Також прем'єр підкреслив, що прагнення України до вступу в ЄС - це вибір суспільства. "Це те, що закріплено в нашій Конституції, і те, що в серцях наших людей і військових. Ми платимо велику ціну за свободу, демократію та бажання бути частиною цивілізованого світу", - підкреслив глава уряду.

Шмигаль додав, що "перспектива інтеграції заохочує наших людей, наших солдатів, відповідає їхнім прагненням".

Очільник КМУ закликав Захід надати більше зброї та фінансової підтримки Україні, а також посилити санкції проти РФ для економічного послаблення ворога.

Нагадаємо, днями глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що НАТО повинно негайно надати українцям артилерію.

Сьогодні стало відомо, що Німеччина відправила в Україну нову партію протитанкових гранатометів і мін.