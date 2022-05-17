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Ворог не зміг прорватися через кордон у районі Середино-Буди на Сумщині (оновлено)

Провокаційні обстріли з території Росії тривають.

Ворог не зміг прорватися через кордон у районі Середино-Буди на Сумщині (оновлено)
Фото: Інформатор

На півночі Шосткинського району Сумської області тривають бої, є спроба прориву державного кордону в районі Середино-Буди.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Зі самого ранку тривають обстріли нашої області з території Росії. Близько 5 влучань у районі Есмані. Близько 70 вибухів у напрямку Бояро-Лежачі. Зафіксовано 6 вибухів у районі населеного пункту Сопич", – розповів він про ситуацію в області станом на 14:00 17 травня.

Живицький додав, що вздовж кордону є спричинені обстрілами пожежі.

Оновлення. Згодом голова ОВА оприлюднив уточнену інформацію про ситуацію в Шосткинському районі.

"Прориву державного кордону НЕ зафіксовано", – наголосив Живицький.

Утім, додав він, провокаційні обстріли з території Росії тривають. 

Нагадаємо, сьогодні близько п'ятої години ранку загарбники завдали ракетних ударів по Охтирці Сумської області. Найбільше постраждали центральна частина міста і масив Дачний. Руйнувань від пʼяти російських ракет зазнали церква, дитсадок і приватні будинки. 

Учора в Держприкордонслужбі повідомляли про спроби росіян під прикриттям вогню завести ДРГ до Сумської області.

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