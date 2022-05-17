​ДБР виявило в Україні будівельний бізнес наближеного до Кремля російського олігарха

В офісах, а також за місцями проживання директора та бухгалтерів проведено обшуки.

Державне бюро розслідувань установило українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Молчанов є колишнім членом "Совета Федерации Федерального собрания РФ", наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до бюджету країни-агресора.

Установлено, що виробництво в Київській області входить до холдингу російського олігарха. Отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів і роялті до так званої "материнської компанії" з РФ.

"Російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора. Тож за рахунок отриманих коштів від українського товариства сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Працівники ДБР провели комплекс слідчих дій. Обшуки відбулися за місцями проживання директора та бухгалтерів, офісних приміщень і промислових об’єктів підприємства, пов’язаного з російським капіталом.

Триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 ("Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України") та ч. 3 ст. 436-2 ("Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників") Кримінального кодексу.

У ДБР також зазначили, що у 2018 році міністерство фінансів США внесло цю російську компанію та її генерального директора до т. зв. "кремлівського списку" – переліку суб’єктів (фізичних і юридичних осіб), безпосередньо наближених до президента РФ Володимира Путіна.

Фото: dbr.gov.ua

Нагадаємо, раніше Бюро економічної безпеки забезпечило арешт активів компаній російського олігарха на суму понад 12,4 млрд грн.