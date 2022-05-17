Унаслідок удару по селищу Десна на Чернігівщині загинули 8 людей, ще 12 поранені

Унаслідок авіаудару, якого вранці 17 травня завдали російські війська по селищу Десна, що на Чернігівщині, загинули вісім людей. Ще 12 травмовані.

Таку інформацію станом на 12:00 повідомили в Головному управлінні ДСНС у Чернігівській області, пише "Суспільне".

Нагадаємо, сьогодні близько 5:00 російська авіація випустила чотири ракети по селищу Десна, дві з них влучили в будівлі.

Напередодні в ОК "Північ" повідомили, що ворог не припиняє обстрілювати прикордонні населені пункти на Сіверському напрямку з території Росії. Так, за добу в бік Сумщини та Чернігівщини з території РФ зафіксовано майже 40 вибухів.

Селище Десна розташоване неподалік з межею Київщини. У Десні розташовано навчальний центр Збройних сил України.