У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждали четверо людей (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждали четверо людей (оновлено)
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок удару по селищу Десна на Чернігівщині загинули 8 людей, ще 12 поранені

На світанку Росія вдарила по Десні чотирма ракетами.

Унаслідок удару по селищу Десна на Чернігівщині загинули 8 людей, ще 12 поранені
Фото: УНІАН

Унаслідок авіаудару, якого вранці 17 травня завдали російські війська по селищу Десна, що на Чернігівщині, загинули вісім людей. Ще 12 травмовані.

Таку інформацію станом на 12:00 повідомили в Головному управлінні ДСНС у Чернігівській області, пише "Суспільне".

Нагадаємо, сьогодні близько 5:00 російська авіація випустила чотири ракети по селищу Десна, дві з них влучили в будівлі.

Напередодні в ОК "Північ" повідомили, що ворог не припиняє обстрілювати прикордонні населені пункти на Сіверському напрямку з території Росії. Так, за добу в бік Сумщини та Чернігівщини з території РФ зафіксовано майже 40 вибухів.

Селище Десна розташоване неподалік з межею Київщини. У Десні розташовано навчальний центр Збройних сил України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також