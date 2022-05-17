У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждали четверо людей (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждали четверо людей (оновлено)
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві прощаються з першим президентом України Леонідом Кравчуком

Церемонія проходить в Українському домі. 

У Києві прощаються з першим президентом України Леонідом Кравчуком
Фото: interesnyefakty.org

У Києві розпочалася церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком. Вона проходить в Українському домі.

Леонід Кравчук пішов із життя після тривалої хвороби 10 травня. Йому було 87 років. 

Близьке до родини першого президента джерело в коментарі LB повідомило, що "ці події (війна в Україні – Ред.) його вбили. Ми до останнього вірили". 

В останньому інтерв'ю для LB Леонід Кравчук наголосив, що вважає своєю найбільшою помилкою "те, що вірив Росії".

Перший президент України народився 10 січня 1934 року в селі Великий Житин Волинського воєводства (нині Рівненська область). Освіту здобув за спеціальністю "Бухгалтерський облік" в Рівненському кооперативному економіко-правовому технікумі. Згодом закінчив Київський державний університет, де отримав фах викладача суспільних наук (1958), та Академію суспільних наук при ЦК КПРС (1970). Мав ступінь кандидата економічних наук.

З 1958 року – член КПРС. У 1958-1960 викладав у Чернівецькому фінансовому технікумі. У 1960-1967 був консультантом-методистом Будинку політпросвіти, лектором, помічником секретаря, завідувачем відділу пропаганди і агітації Чернівецького обласного комітету КПУ. У 1990–1991 – член Політбюро ЦК КПУ та Голова Верховної Ради України.

Народний депутат України (1994-2006). 

1 грудня 1991 року Леонід Кравчук був обраний президентом України на перших прямих президентських виборах, набравши 61,6% голосів. На дострокових президентських виборах 1994 року (на проведення яких він погодився під тиском масових заворушень літа 1993 року) в другому турі програв Леоніду Кучмі, набрав 45,1% голосів.

Обраний народним депутатом у 1994 році – на довиборах у Теребовлянському мажоритарному окрузі на Тернопільщині. У 1998, залишаючись безпартійним, очолив виборчий список Соціал-демократичної партії України (об'єднаної). Напередодні голосування вступив до СДПУ(о) і привів її до Верховної Ради.

З жовтня 1998 член Політбюро і Політради СДПУ(о). У 2002–2006 очолював фракцію СДПУ(о) у Верховній Раді України.

З 1999 року – співголова Всеукраїнського об'єднання демократичних сил "Злагода". У 2006 очолив список опозиційного блоку "Не так". За підсумками виборів той не подолав 3-відсотковий бар'єр (1,1 %).

У листопаді 2004 року позбавлений звання почесного доктора (Doctor honoris causa) Києво-Могилянської академії за "негромадянську позицію під час Помаранчевої революції".

У липні 2020 на громадських засадах став головою української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі. Згодом залишив роботу в делегації через проблеми зі здоров'ям.

29 червня 2021 року Кравчук переніс операцію на серці. Після операції перебував у реанімації та підключений до апарату штучної вентиляції легень. З вересня проходив реабілітацію. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також