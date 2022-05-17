Садовий назвав нічну атаку по Львівщині однією з найбільших за кількістю ракет

Атака російської армії на Львівщину цієї ночі була однієї з найбільших за кількістю ракет. Завдяки роботі протиповітряної оборони жодна із ракет не влучила по Львову.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Цієї ночі на Львівщині було дві повітряні тривоги та дві масові хвилі ракетних вильотів. У Львові жодна ракета не приземлилась. Добре спрацювали сили ППО. Тому ми не знаємо, чи було наше місто ціллю цього разу", – написав він у фейсбуці.

Садовий зазначив, що в одному із сіл Яворівського району уламки ракети частково пошкодили об’єкт залізничної інфраструктури. В навколишніх будинках повилітали шибки.

"І це все у 20-кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом", – зауважив міський голова Львова.

"Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет. Що буде відбуватись далі, передбачити важко. Тому ходіть в укриття! Не знімайте прильотів ракет чи роботи ППО. Такі відео потрібні московській агентурі. Не уподібнюйтесь русні, будь ласка. Бережіть себе і допомагайте фронту!" – резюмував він.

Нагадаємо, вибухи на Львівщині почали лунати після опівночі. Їх чули і в області, біля кордону з Польщею, а значить – і з НАТО і ЄС, та в обласному центрі. Підрозділи ППО ПвК "Захід" збили три крилаті ракети, які летіли зі сходу.

Попереднього удару по Львівщині ворог завдав 15 травня. Ракети вдарили по Яворівському полігону – за 15 км від кордону з Польщею.