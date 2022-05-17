У Київській області запрацював уже 61 дитячий садок

Станом на сьогодні на Київщині повноцінно запрацював 61 дитсадок. Дистанційно працюють ще 257.

На базі відкритих закладів відкрито 171 групу, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Від батьків уже надійшло 2622 заяви.

У розрізі районів ситуація така:

Білоцерківський – 3 дитсадки, 4 групи, 65 заяв;

Бориспільський – 13 дитсадків, 53 групи, 730 заяв;

Броварський – 9 дитсадків, 35 груп, 641 заява;

Бучанський – 18 дитсадків, 47 груп, 765 заяв;

Вишгородський – 4 дитсадків, 8 груп, 151 заява;

Обухівський – 1 дитсадок, 4 групи, 55 заяв;

Фастівський – 13 дитсадків, 20 груп, 215 заяв.

У дистанційно відкритих садках отримують освіту 11 947 дітей, із яких 637 – з родин внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, що дитячі садочки в Києві та області були закриті з 24 лютого – дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В офлайн-режимі садочки відкрилися з 16 травня.