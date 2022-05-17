У Міноборони пояснили, чому українці почали масово повертатися додому
У Міноборони пояснили, чому українці почали масово повертатися додому
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждали четверо людей (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждали четверо людей (оновлено)
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Київській області запрацював уже 61 дитячий садок

Відкрито 171 групу. 

У Київській області запрацював уже 61 дитячий садок
Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація

Станом на сьогодні на Київщині повноцінно запрацював 61 дитсадок. Дистанційно працюють ще 257.

На базі відкритих закладів відкрито 171 групу, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Від батьків уже надійшло 2622 заяви.

У розрізі районів ситуація така:

  • Білоцерківський – 3 дитсадки, 4 групи, 65 заяв;
  • Бориспільський – 13 дитсадків, 53 групи, 730 заяв;
  • Броварський – 9 дитсадків, 35 груп, 641 заява;
  • Бучанський – 18 дитсадків, 47 груп, 765 заяв;
  • Вишгородський – 4 дитсадків, 8 груп, 151 заява;
  • Обухівський – 1 дитсадок, 4 групи, 55 заяв;
  • Фастівський – 13 дитсадків, 20 груп, 215 заяв.

У дистанційно відкритих садках отримують освіту 11 947 дітей, із яких 637 – з родин внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, що дитячі садочки в Києві та області були закриті з 24 лютого – дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В офлайн-режимі садочки відкрилися з 16 травня. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також