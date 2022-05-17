В Офісі президента заявили про розробку механізму відшкодування завданих Росією збитків

Упровадження міжнародно-правових механізмів відшкодування збитків, заподіяних Україні в результаті збройної агресії Росії, обговорювалося під час наради під керівництвом голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомляє сайт ОП.

Зокрема, на заході обговорили запропоновану концепцію укладання міжнародного договору з державами-партнерами щодо створення механізму відшкодування збитків, завданих Росією. Зазначається, що такий шлях дозволить наблизити вирішення питання відповідальності РФ за агресію на території України та компенсувати збитки.

"З огляду на поведінку Росії щодо виконання нею міжнародних зобов'язань, окремі країни вже вирішують питання обмеження суверенного імунітету Росії, а завдання української сторони – підтвердити причинно-наслідковий зв'язок між діями РФ і завданими збитками", – йдеться в повідомленні.

"Це глобальна робота, яку здійснюватимуть багато людей. Тож хотілося б, щоб Офіс президента забезпечив ефективну координацію цієї роботи", – цитує пресслужба слова Єрмака.

Радник міністра юстиції Ірина Мудра пояснила, що розгляд відповідних справ у Європейському суді з прав людини може тривати кілька років, виконання рішень такого суду не є автоматичним і може відбуватися лише за згодою іншої сторони. Досить проблематичним є і звернення до Міжнародного суду ООН, оскільки він може встановити відповідальність Росії, але не компенсацію завданих збитків. За результатами координаційної наради було ухвалено рішення про створення на рівні Офісу президента робочої групи, до якої увійдуть представники уряду, міжнародні юридичні радники, дипломати та експерти.

Єрмак запропонував швидше визначатися з персональним складом цієї координаційної робочої групи та розпочати роботу.

Нагадаємо, 11 квітня Мін'юст спільно з Офісом президента створили робочу групу, яка впровадить механізм ефективного відшкодування збитків, завданих Україні російськими окупантами.

Згідно з даними Київської школи економіки, станом на 1 квітня через російську агресію Україна зазнала руйнувань на 68 млрд доларів.