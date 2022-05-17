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Гарнізон “Маріуполь” виконав поставлене бойове завдання, - Генштаб ЗСУ

Героїчні захисники Маріуполя тривалий час утримували місто і тим самим стримали великі сили росіян.

Гарнізон “Маріуполь” виконав поставлене бойове завдання, - Генштаб ЗСУ

Вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на “Азовсталі”, зберегти життя особового складу.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

“Утримуючи позиції на “Азовсталі”, вони не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20 000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС”, - повідомили в Генштабі.

Серед захисників Маріуполя - окремий загін спеціального призначення "Азов", 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя.

В Генштабі зазначили, що сковування основних сил противника навколо Маріуполя дало можливість підготувати та створити оборонні рубежі, на яких українські війська знаходяться і сьогодні та дають гідну відсіч агресору. 

“Ми будемо боротися за вас на всіх фронтах так само віддано, як ви бороните державу!”, - завірили в Генштабі.

Нагадаємо, що ГУР Міноборони, ЗСУ, Національна Гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату «Азовсталь» оборонців Маріуполя. До медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 важко поранених для надання медичної допомоги, ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що українські герої потрібні Україні живими.

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