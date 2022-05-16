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Під Макаровим на Київщині виявлено ще одне захоронення розстріляних окупантами громадян, - Нацполіція

Серед вбитих - громадянин Чехії.

Під Макаровим на Київщині виявлено ще одне захоронення розстріляних окупантами громадян, - Нацполіція
Фото: Скріншот з відео ГУ Нацполіції у Київській області

В Бучанському районі Київщини поліція виявила та оглянула тіла трьох вбитих російськими окупантами мирних осіб.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області. 

“Захоронення знайшли обабіч окружної дороги неподалік Макарова, де в період бойових дій розміщувались позиції росіян”, - йдеться у повідомленні. 

В ямі знаходились тіла трьох чоловіків, серед яких один іноземець. Окупанти розстріляли загиблих в різні частини тіла, а поряд із захороненням окупанти залишили розтяжку із гранатою “Ф-1”.

“Дві особи були вбиті в голову, одна особа в живіт. На місці захоронення знайшли документи одного з загиблих – це громадянин Чехії. Є його відповідні дані. Інші дві людини не встановлені на даний час, але вони були в цивільному одязі. Ми будемо шукати при яких обставинах вони зникли на території України” - повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

49-річний громадянин Чехії до війни працював в Україні далекобійником, а з початком бойових дій приїхав до нашої держави допомагати в якості волонтера. 3 березня іноземець перестав виходити на зв'язок, у нього залишились дружина та брат.

 

Крім того, неподалік с. Раківка поліцейські знайшли тіло розстріляного місцевого жителя, колишнього оперативного працівника органів внутрішніх справ. В період окупації пенсіонер вийшов за дровами і не повернувся. Солдати РФ роздягнули чоловіка, катували і розстріляли, його поховали на полі поряд із бойовими позиціями агресорів. 

Нагадаємо, 29 квітня на території Бучанського району виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких катували російські військові, а потім жорстоко вбили.

За словами начальника поліції Київщини Андрія Нєбитова, 200 осіб вважаються зниклими безвісти.

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