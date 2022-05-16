ПЦУ відповіла на звинувачення УПЦ МП: Оговтайтеся від московського дурману і летаргічного розслаблення

"Якби не попередня свідома і наполеглива праця вашої Церкви в просуванні ідей "русского міра", війна не прийшла би на нашу землю".

Священний Синод Православної церкви України оприлюднив звернення до УПЦ МП та українців щодо закидів російської церкви, начебто ПЦУ і Томос стали причиною російського вторгнення.

Про це йдеться в тексті звернення на сайті ПЦУ.

"...ієрархи МП в Україні зосередилися на обвинуваченнях супроти ПЦУ, назвавши саме її існування, отриманий нею Томос про автокефалію «причиною російського вторгнення». Невже ви, ієрархи МП в Україні, не помітили, що війна розпочалася задовго до Об’єднавчого Собору в Святій Софії й отримання Томосу? Невже вам і нині не стало зрозумілим, що причина путінського наказу воювати проти нашого народу – сам факт існування незалежної України, її державність та суверенітет, її успішний демократичний розвиток, волелюбність українців?", - йдеться у зверненні.

На думку Синоду ПЦУ, "саме ця, панівна тепер у Росії ідеологія фашистського типу, одним з головних творців, натхненників та пропагандистів якої є очільник Московського патріархату Кирил Гундяєв, була і залишається базою для виправдання війни Росії проти України, окупації нашої землі, вбивства наших громадян, руйнування наших міст і сіл, намагання знищити нашу державність та саму ідентичність українського народу".

У Православній церкві України підкреслили - ієрархи МП не засудили російської агресії і вчинки свого патріарха, натомість більше говорять про "гуманітарні наслідки війни та про допомогу, яку вони надають постраждалим".

"Ієрархи МП в Україні! Якби не попередня свідома і наполеглива праця вашої Церкви в просуванні ідей "русского міра", війна не прийшла би на нашу землю! За цю працю в інтересах Москви дехто з вас, включно з митрополитом Онуфрієм, отримав російські ордени від Путіна – чи й досі нагороджені пишаються цим?", - наголошують у Синоді ПЦУ.

Синод нагадав про факти колабораціонізму серед служителів УПЦ МП і закликав митрополію РПЦ "нарешті оговтатися від московського дурману і летаргічного розслаблення, побачити реальне життя Церкви і суспільства, їхні потреби та прагнення".

У ПЦУ звернулися до вірян і священнослужителів, які все ще залишаються в юрисдикції російської церкви єднатися з українською помісною. "У відповідь на численні питання щодо майбутнього ми можемо з усією відповідальністю підтвердити, що громади, які долучаються до ПЦУ, зберігають і будуть зберігати свої традиції, можуть вільно обирати мову звершення богослужіння. Настоятелі та клірики, які підтримують рішення своїх громад – залишатимуться на своїх посадах. Те саме стосується й ієрархів МП в Україні, коли вони бажатимуть виконати канонічний обов’язок та послідувати визначеному в Томосі про автокефалію церковному порядку", - йдеться у зверненні Синоду.

У ПЦУ наголосили - жодні клятви та зобов’язання перед Московським патріархатом "не мають в Україні ніякої канонічної сили, бо саме існування юрисдикції РПЦ в нашій державі – канонічна аномалія та порушення умов Томосу про автокефалію".

Нагадаємо, днями Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) звинуватила владу часів Петра Порошенка та Православну церкву України в тому, що їхні дії призвели до військового вторгнення Росії в Україну.

Тим часом у Кагарлику на Київщині заборонили УПЦ МП до кінця війни. Аналогічне рішення ухвалили в Броварах. А міський голова Конотопа заборонив УПЦ МП на території міста.