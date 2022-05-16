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Чверть переселенців, що повертаються до України, хочуть переїхати в інший регіон

Вони бажають оселитися у Західному регіоні чи Київщині. 

Чверть переселенців, що повертаються до України, хочуть переїхати в інший регіон
Фото: dopomagai.org

Серед тих, хто виїхав з України на початку війни, більше половини (51,5%) – мешканці Сходу та Півдня країни, 45% – жителі центральних областей. 

Про це йдеться в опитуванні Центру Разумкова, яке було проведене з 11 квітня по 6 травня. 

Серед тих, хто повертається, переважну більшість (69%) становлять жителі центральних областей – Києва (35%) та Київської області (17%). 12% тих, хто повертаються – жителі Східного регіону, 9% – Південного регіону, 10,5% – Західного.

73% опитаних планують після повернення оселитися у тій області, де проживали до війни. 26% респондентів заявили про бажання переїхали в іншу область, переважно це жителі Сходу України. Вони хотіли би оселитися у Західному регіоні (15%) або у Києві чи Київській області. 

Нагадаємо, мобільний оператор "Київстар" підтверджує наявність тренду до повернення українців додому після вимушеної евакуації.

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