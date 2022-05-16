Росіяни зґвалтували вагітну та 83-річну жінку і вимагали в селян діаманти.

У середині березня російські війська зайняли північні райони Херсонської області. Вони пішли на початку квітня, проте місцеві жителі і досі не можуть оговтатись після окупації.

На відео проєкту "Український свідок" – села півночі Херсонської області. Вони перебували під російською окупацією протягом декількох тижнів. ЗСУ звільнили Кам’янку, Свободне і Краснівку на початку квітня. Тепер місцеві розповідають, як їм жилося, коли на їхній землі перебували загарбники.

"Підходили і говорили – віддайте нам золото", – повідомляє пресофіцерка угруповання військ "Південь" Карина Скубак.

Маленьку місцеву крамничку розграбували. Молоко, яке селянки надоювали з корів, солдати випивали повністю.

Далі – страшніше: за словами мешканця с. Свободне, орки не випускали нікого із села – мовляв, ви можете повідомити наше розташування. До окупації в населеному пункті жило близько 60 людей, лишилось 20.

Від селян вимагали долари, золото і діаманти.

В іншому селі чоловіків поставили на коліна, роздягли і почали перевіряти татуювання. Відібрали в місцевого жителя автівку, а вже за годину повідомили, що розгрохали її.

Зґвалтували вагітну жінку. А потім 83-річну бабусю. Усе село в траншеях, кажуть, що солдати рили їх голими руками.

За словами місцевих, тут перебували підрозділи "ЛДНР". Вони прийшли в середині березня і пішли приблизно за два тижні. "Раптово прийшли і так само раптово змились", – каже житель Свободного.

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